Hari Gajah Sedunia 2025, Pertamina Patra Niaga Dukung Konservasi Gajah Sumatera

jpnn.com, PEMATANG SIANTAR - Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Pematang Siantar menegaskan komitmennya terhadap pelestarian fauna satwa langka Gajah Sumatera lewat dukungan aktif pada program konservasi di Wisata Edukasi Aek Nauli, Sumatra Utara dalam rangka Hari Gajah Sedunia.

Kawasan konservasi ini menjadi rumah aman bagi tujuh ekor Gajah Sumatra (2 jantan dan 5 betina).

Dukungan Pertamina Patra Niaga mencakup penyediaan kebun pakan gajah seluas 1 hektare, perawatan kesehatan rutin termasuk obat-obatan, serta pemeriksaan kesehatan melalui penimbangan gajah secara berkala.

Selain itu, program ini juga mendorong edukasi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam.

“Aek Nauli bukan hanya jalur menuju destinasi wisata Danau Toba, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai wisata edukasi dan lokasi konservasi flora-fauna langka. Dukungan kami di sini adalah wujud nyata komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati,” ujar Roberth Marchelino Verieza, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Ilham Pasaribu, Pawang Gajah di Aek Nauli menyampaikan terima kasih atas kontribusi Pertamina Patra Niaga.

“Bantuan dari Fuel Terminal Pematang Siantar sangat besar manfaatnya bagi konservasi Gajah Sumatera ini. Salah satunya, kami sangat bersyukur dengan adanya kebun pakan gajah dan timbangan gajah sehingga perkembangan gajah bisa kami pantau dari pengukuran berat badan gajah yang kami timbang setiap bulannya, sekaligus mengenalkan ke masyarakat pentingnya hidup berdampingan dengan alam,” ungkapnya.

Pertamina Patra Niaga terus mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam setiap aspek bisnisnya, demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.