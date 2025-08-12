Hari Gajah Sedunia, Hutama Karya Bangun UPG di Sejumlah Tol Trans Sumatera

jpnn.com, PEKANBARU - Memperingati Hari Gajah Sedunia yang jatuh pada 12 Agustus, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melakukan inovasi dengan membangun underpass perlintasan gajah (UPG) di sejumlah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).



Dengan inovasi baru itu kini sosok seperti “Getar” dan “Codet” bisa menjelajahi alam Riau lebih aman.

Terobosan itu bukan sekadar solusi infrastruktur, melainkan bukti nyata komitmen menjaga harmonisasi pembangunan dengan konservasi satwa langka Indonesia.

Inovasi UPG yang dilakukan Hutama Karya memungkinkan mamalia endemik itu berpindah antarhabitat tanpa hambatan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan Hutama Karya menjadi pionir dalam aksi nyata perlindungan satwa dilindungi di tanah air dengan menyediakan enam UPG di Jalan Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) sepanjang 131,5 km.

“Teknologi GPS collar yang kami pasang membantu memahami pola perjalanan gajah antara dua kantong habitat utama untuk tujuan perkawinan, sehingga desain terowongan dapat optimal. Data menunjukkan bahwa program konservasi tahun 2024 memberikan hasil nyata bagi kelestarian gajah Sumatera. Upaya ini menjadi contoh harmonisasi pembangunan dan pelestarian, menginspirasi proyek infrastruktur ramah lingkungan di masa depan,” terang Adjib.

Desain terowongan dirancang berbasis data perjalanan dan perilaku gajah, didukung teknologi GPS collar untuk memantau pergerakan, perilaku, dan keberadaan gajah secara real-time melalui perangkat yang dipasang di leher gajah.

Sehingga aktivitas gajah tetap alami dan populasi tetap lestari.

Dengan demikian, kehadiran jalan tol tak lagi menjadi ancaman, melainkan justru memperkuat ekosistem dan keberlanjutan Gajah Sumatra di Riau.