Hari Habitat Sedunia, Cermati Fintech Group Tanam Bibit Mangrove

jpnn.com, JAKARTA - Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia) menggerakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup.

Adapun semua entitas di bawah naungan Cermati Fintech Group di antaranya Cermati, Cermati Invest, Cermati Protect, Indodana Finance, dan Indodana Fintech turut menjadi bagian dalam program ini.

Program itu berkolaborasi dengan Kertabumi, sebuah yayasan dan wirausaha sosial lingkungan yang berfokus pada solusi keberlanjutan.

Mereka menanam bibit mangrove di Kawasan Hutan Lindung, Pantai Indah Kapuk (PIK), bertepatan dengan peringatan Hari Habitat Sedunia pada 6 Oktober 2025.

Program CSR menjadi inisiatif penting bagi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, nasabah, regulator serta pemegang saham untuk turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto mengatakan program CSR adalah salah satu bukti bahwa Indodana Finance memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di luar layanan jasa keuangan yang telah kami sediakan.

“Kami berkomitmen menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan dalam berbagai bentuk, mulai pemberdayaan komunitas, dukungan edukasi finansial, hinggaaksi pelestarian alam untuk mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup,” ucap Iwan.

Program tersebut, kata dia, juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, nasabah, regulator serta pemegang saham.