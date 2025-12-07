Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

105 SPPG di Aceh Difungsikan jadi Dapur Umum, Ratusan Ribu Porsi Makanan Disalurkan ke Masyarakat

Minggu, 07 Desember 2025 – 18:10 WIB
105 SPPG di Aceh Difungsikan jadi Dapur Umum, Ratusan Ribu Porsi Makanan Disalurkan ke Masyarakat - JPNN.COM
Para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam turun langsung ke lokasi banjir untuk mendistribusikan bantuan paket makanan kepada warga terdampak bencana. Foto: Humas BGN

jpnn.com - BANDA ACEH - Dampak bencana alam banjir di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) masih sangat terasa, beberapa kabupaten/kota bahkan masih lumpuh. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh terus bergerak. 

Dari 470 SPPG yang sudah beroperasi di NAD, 164 SPPG beroperasi secara normal. Sebanyak 105 SPPG beralih menjadi dapur umum. 

“Sebanyak 161 SPPG terpaksa masih setop operasional karena berbagai kendala yang kami alami, dan 47 SPPG tidak terdata karena terkendala Listrik dan telekomunikasi,” kata Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) NAD Mustafa Kamal dalam laporannya dari Banda Aceh, Minggu (7/12). 

Baca Juga:

Meski masih ada 161 SPPG yang belum bisa beroperasi, 105 berubah fungsi menjadi dapur umum dan terus menyalurkan bantuan makanan. 

Mereka mengalihkan penerima manfaat dari para siswa sekolah ke para warga terdampak banjir. 

“Untuk hari ini, 7 Desember 2025, total jumlah porsi pengalihan yang telah disalurkan sebanyak 563.676 paket makanan,” ungkap Mustafa. 

Baca Juga:

Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Bener Meriah. 

Sebanyak 30 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang sampai saat ini masih belum bisa didata karena terkendala putusnya aliran listrik dan rusaknya jaringan telekomunikasi.

Hari ini, 105 SPPG di Aceh menjadi dapur umum. Sebanyak 562.676 porsi disalurkan ke warga terdampak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  BGN  MBG  Banjir dan Longsor  Aceh 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp