Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Hari Ini Ada Laga Pekan ke-23 dan ke-24 Super League

Minggu, 01 Maret 2026 – 08:33 WIB
Hari Ini Ada Laga Pekan ke-23 dan ke-24 Super League - JPNN.COM
Skuad Dewa United berlatih. Foto: dewaunited

jpnn.com - TANGERANG - Dua pertandingan Super League musim ini bergulir pada Minggu (1/3).

Satu laga, yakni Persis Solo vs Persik Kediri, merupakan partai pemungkas pekan ke-23.

Sementara itu, big match Dewa United vs Bhayangkara FC, adalah laga pekan ke-24.

Baca Juga:

Setelah menghadapi Bhayangkara FC, Dewa United terbang ke Filipina untuk melakoni leg pertama perempat final AFC Challenge League, melawan Manila Diggers pada Kamis (5/3).

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan dirinya tidak mau mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan.

Dia pun memastikan bakal melakukan rotasi pemain pada partai melawan Bhayangkara FC.

Baca Juga:

“Kami harus menjalani tiga pertandingan dalam waktu delapan hari. Jadi, kami harus melakukan rotasi dan kemudian menentukan skala prioritas,” ujar Riekerink.

Pelatih asal Belanda ini merasa sangat bersyukur karena mendapat bantuan besar dari operator kompetisi terkait jadwal laga di Super League, termasuk pengunduran laga melawan Persija.

Ada dua pertandingan Super League hari ini. Sepertinya seru. Cek hasil, jadwal, dan klasemen di sini, sekarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Dewa United vs Bhayangkara FC  Persis vs Persik  klasemen Super League 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp