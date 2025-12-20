Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Hari Ini, Barasuara Tutup Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Jakarta

Sabtu, 20 Desember 2025 – 07:17 WIB
Hari Ini, Barasuara Tutup Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Jakarta - JPNN.COM
Grup musik, Barasuara saat konferensi pers 'Tur Album Showcase Jalaran Sadrah` di Krapela, Jakarta pada Selasa (14/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara akan menggelar konser di Studio Bali United, Jakarta pada hari ini, Sabtu (20/12).

Konser spesial tersebut merupakan penutup dari rangkaian Tur Album Showcase Jalaran Sadrah yang dijalani Barasuara ke 5 kota di Indonesia.

Barasuara telah mengadakan konser pada 5 Desember 2025 di GOR Bikasoga Bandung, 7 Desember 2025 di Earth Space Cirebon, 12 Desember 2025 di Nice Time Purwokerto, 14 Desember 2025 di SMI Hall Semarang, dan hingga jadwal penutup pada 20 Desember 2025 di Bali United Jakarta.

Baca Juga:

Rangkaian tur Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

"Tur ini sudah kami persiapkan sejak lama, sebelum kami viral," kata Iga Massardi, vokalis sekaligus gitaris Barasuara.

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara.

Baca Juga:

Band beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu selalu memadukan aransemen cadas, lirik puitis dan kritis, serta performa panggung yang intens.

Menariknya lagi, Barasuara menyuguhkan sesuatu yang berbeda dalam tur Jalaran Sadrah.

Band rock independen, Barasuara akan menggelar konser di Studio Bali United, Jakarta pada hari ini, Sabtu (20/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Barasuara  Barasuara Jalaran Sadrah  Tur Barasuara  Konser Barasuara 
BERITA BARASUARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp