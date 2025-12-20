Hari Ini, Barasuara Tutup Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di Jakarta

Sabtu, 20 Desember 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara akan menggelar konser di Studio Bali United, Jakarta pada hari ini, Sabtu (20/12).

Konser spesial tersebut merupakan penutup dari rangkaian Tur Album Showcase Jalaran Sadrah yang dijalani Barasuara ke 5 kota di Indonesia.

Barasuara telah mengadakan konser pada 5 Desember 2025 di GOR Bikasoga Bandung, 7 Desember 2025 di Earth Space Cirebon, 12 Desember 2025 di Nice Time Purwokerto, 14 Desember 2025 di SMI Hall Semarang, dan hingga jadwal penutup pada 20 Desember 2025 di Bali United Jakarta.

Rangkaian tur Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

"Tur ini sudah kami persiapkan sejak lama, sebelum kami viral," kata Iga Massardi, vokalis sekaligus gitaris Barasuara.

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara.

Band beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu selalu memadukan aransemen cadas, lirik puitis dan kritis, serta performa panggung yang intens.

Menariknya lagi, Barasuara menyuguhkan sesuatu yang berbeda dalam tur Jalaran Sadrah.