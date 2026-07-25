Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Musik

Hari Ini, Bernadya Gelar Showcase Semoga Hanya di Mimpi

Sabtu, 25 Juli 2026 – 07:17 WIB
Hari Ini, Bernadya Gelar Showcase Semoga Hanya di Mimpi - JPNN.COM
Penyanyi Bernadya di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 27 Juni 2026. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini, Sabtu (25/7).

JUNI Concert dan Antara Suara selaku promotor sudah mengumumkan rundown atau susunan acara konser Bernadya.

Open gate bakal dimulai pukul 16.00 WIB, lalu pintu area konser dibuka pada 18.00 WIB.

Baca Juga:

Selanjutnya pukul 19.00 WIB bakal ada penampilan pembuka dari grup Marbles. Bernadya dijadwalkan memulai konser pada jam 19.45 WIB hingga selesai.

Konser tersebut merupakan perayaan peluncuran album terbaru dari Bernadya yang bertitel Semoga Hanya di Mimpi.

"Dalam showcase ini, aku akan membawakan semua lagu yang ada dalam album Semoga Hanya di Mimpi untuk pertama kalinya," kata Bernadya di Cilandak Townsquare, Jakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase sekaligus bentuk melanjutkan tradisi JUNI Records yang selalu merayakan perilisan album baru artis-artisnya lewat pertunjukan spesial.

JUNI Concert kini berkolaborasi dengan Antara Suara untuk menghadirkan Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Penyanyi Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini, Sabtu (25/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bernadya  Konser Bernadya  Album Bernadya  JUNI Concert  Antara Suara 
BERITA BERNADYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp