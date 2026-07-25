Hari Ini, Bernadya Gelar Showcase Semoga Hanya di Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini, Sabtu (25/7).

JUNI Concert dan Antara Suara selaku promotor sudah mengumumkan rundown atau susunan acara konser Bernadya.

Open gate bakal dimulai pukul 16.00 WIB, lalu pintu area konser dibuka pada 18.00 WIB.

Selanjutnya pukul 19.00 WIB bakal ada penampilan pembuka dari grup Marbles. Bernadya dijadwalkan memulai konser pada jam 19.45 WIB hingga selesai.

Konser tersebut merupakan perayaan peluncuran album terbaru dari Bernadya yang bertitel Semoga Hanya di Mimpi.

"Dalam showcase ini, aku akan membawakan semua lagu yang ada dalam album Semoga Hanya di Mimpi untuk pertama kalinya," kata Bernadya di Cilandak Townsquare, Jakarta baru-baru ini.

Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase sekaligus bentuk melanjutkan tradisi JUNI Records yang selalu merayakan perilisan album baru artis-artisnya lewat pertunjukan spesial.

JUNI Concert kini berkolaborasi dengan Antara Suara untuk menghadirkan Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.