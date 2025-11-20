Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 2,364 Juta Per Gram

Kamis, 20 November 2025 – 10:05 WIB
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 20 November 2025 naik.

Dipantau dari Laman Logam Mulia, Kamis (20/11), harga emas Antam mengalami kenaikan dengan angka sama seperti sehari sebelumnya, yaitu Rp21.000.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.343.000, dan kini menjadi Rp 2.364.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.225.000 per gram.

Emas batangan Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

