Hari Ini, Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Kompak Turun

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:10 WIB
Produk emas UBS. ANTARA/HO-UBS

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 9 Januari 2026 turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan Rp 11.000 per gram.

‎Harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.599.000 per gram menjadi Rp2.588.000 per gram, atau turun Rp 11.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan dengan angka serupa menjadi Rp 2.637.000, dari semula Rp 2.648.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

