JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hari Ini, Lisa Mariana Akan Kembali Diperiksa Polisi

Kamis, 04 September 2025 – 05:31 WIB
Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bakal memeriksa Lisa Mariana pada hari ini, Kamis (4/9).

"Kamis (diperiksa)," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Rabu (3/9).

Lisa Mariana dipastikan akan hadir menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan.

"(Lisa Mariana) hadir pada pukul 12.00 WIB," jelasnya.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya, CA.

Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 28 Agustus 2025 lalu.

