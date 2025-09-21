Hari Ini, Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser

jpnn.com, JAKARTA - Konser bertajuk 'Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser' akan digelar di Plenary Hall JCC, Jakarta pada hari ini, Minggu (21/9).

Adapun rundown acara yakni Open Area pukul 14.30 WIB, Concert Open Gate pukul 18.30 WIB, dan konser dimulai jam 19.30 WIB.

Dalam konser tersebut, lagu-lagu hit karya Yovie Widianto akan mendapatkan sentuhan baru yang istimewa dari Andi Rianto, salah satu komposer terbaik yang dikenal dengan gaya orkestrasi sinematik dan komposisi emosional.

Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser bukan sekadar pertunjukan biasa, melainkan sebuah persembahan miliaran momen cinta yang bakal menyentuh hati para pencinta musik.

Konser tersebut siap menjadi sebuah kolaborasi unik yang memadukan nostalgia dan inovasi, menampilkan Andi Rianto bersama Kahitna, Yovie & Nuno, KIM, Bilal Indrajaya, Arsy Widianto, Wijaya 80, Isyana Sarasvati, LTZ, Monita Tahalea, Rony Parulian, Shabrina Leanor dan Piche Kota.

"Konser ini akan menjadi catatan baru dalam perjalanan Sejarah musik saya selama ini. Saya sangat antusias melihat karya-karya saya kembali dihadirkan dengan aransemen megah dari sahabat sekaligus komposer hebat, Andi Rianto," kata Yovie Widianto.

Sementara itu, Andi Rianto menuturkan antusiasme menyiapkan konser istimewa tersebut.

"Mengaransemen ulang karya-karya Yovie adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi saya. Saya ingin memastikan setiap lagu terasa segar namun tetap menjaga sentuhan romantisme khas Yovie yang telah menyentuh hati banyak orang," beber Andi Rianto.