Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hari Ini, Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan

Jumat, 06 Februari 2026 – 06:06 WIB
Hari Ini, Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan - JPNN.COM
Komika Pandji Pragiwaksono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (6/2).

Dia bakal dimintai keterangan oleh penyidik terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.

"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, panggilan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono merupakan tindak lanjut atas 5 laporan yang telah didaftarkan.

Oleh sebab itu, pihak kepolisian berharap pemain film Comic 8 itu bisa hadir untuk memberi klarifikasi.

"Ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama. Sehingga, penyidik berpikir untuk menghemat bagaimana mengatur waktu dipanggil secara satu waktu dalam lima perkara," bebernya.

Baca Juga:

Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa undangan klarifikasi sudah dikirim melalui email.

Selain itu, undangan juga telah disampaikan ke alamat Pandji Pragiwaksono.

Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (6/2).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pandji Pragiwaksono  Pandji  Kasus Pandji  Kasus Pandji Pragiwaksono 
BERITA PANDJI PRAGIWAKSONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp