Hari Ini, Pater Albertus Buddy Haryadi Bakal Membuka Canisius College Cup XL 2025

Sabtu, 20 September 2025 – 07:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pastor Moderator Kolese Canisius Jakarta, Pater Albertus Buddy Haryadi, S.J dijadwalkan akan membuka Canisius College Cup XL pada Sabtu, 20 September 2025.

Kegiatan Canisius College Cup XL berlangsung di Kompleks Sekolah Kanisius dan berlangsung hingga 27 September 2025.

Hal itu dikatakan Koordinator Bidang Media Partner Bondan Paramartha Mahawira dan anggota Panitia CC Cup XL 2025 Iosse Darmawan, Jumat (19/9/2025) malam.

Lebih lanjut, Wira sapaan akrab Bondan Paramartha Mahawira menjelaskan sebanyak 18 jenis cabang akan dipertandingkan/diperlombakan selama seminggu ini.

“Beberapa lomba yang ada di antaranya mini soccer, band, pencak silat, english debate, wallclimb, paduan suara, voli, basket, dan juga lomba-lomba lainnya,” ujar Wira.

Wira juga menjelaskan ada sejumlah media dan lembaga sebagai Media Partner untuk mendukung kegiatan selama pelaksanaan Canisius College Cup XL tahun 2025.(fri/jpnn)