Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya

Jumat, 12 September 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sherina Munaf kembali dipanggil ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut terkait dengan insiden penyelamatan kucing presenter sekaligus anggota nonaktif Komisi IX DPR RI, Surya Utama, atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya.

Jadwal pemanggilan kedua untuk Sherina Munaf ditetapkan pada Jumat, 12 September 2025, pukul 10.00 pagi.

Dia diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai detail peristiwa yang melibatkan kucing tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal telah mengonfirmasi jadwal tersebut, saat dihubungi media.

Mengingat ini kali kedua pemanggilan, Alfian berharap Sherina dapat hadir dan memberikan keterangan.

"Surat panggilan klarifikasi ke 2. Hari Jumat pukul 10 pagi," ujar Alfian.

"Semoga bisa hadir untuk dapat klarifikasi hari ini ke penyidik," imbuhnya.