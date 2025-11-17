Close Banner Apps JPNN.com
Hari Ini, Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Kembali Digelar

Senin, 17 November 2025 – 09:09 WIB
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (17/11).

Saat sidang sebelumnya pada 3 November 2025, Raisa diwakili oleh tim kuasa hukum, sementara pihak Hamish Daud absen.

Hamish Daud ternyata sudah berniat tidak hadir saat sidang cerai dengan Raisa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Keputusan tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Hamish Daud, Sandy Arifin belum lama ini.

Menurutnya, Hamish Daud sudah sepakat berpisah secara baik-baik dari Raisa. Dia juga menunjuk kuasa hukum untuk mengurus proses persidangan.

"Jadi, klien kami tidak akan hadir di persidangan karena memang sudah kesepakatan bersama,” kata Sandy Arifin.

Baca Juga:

Meski sudah sepakat berpisah, Hamish Daud menyatakan masih menjalin hubungan baik dengan Raisa.

Dua selebritas itu juga bertekad menjalankan co-parenting sebaik mungkin demi putrinya, Zalina Raine Wyllie.

Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (17/11).

