Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Hari Ini, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kembali Digelar

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:17 WIB
Hari Ini, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kembali Digelar - JPNN.COM
Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratya. Foto: Instagram

jpnn.com, BANDUNG - Proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih terus bergulir di Pengadilan Agama Bandung.

Jadwal sidang cerai berikutnya yakni pada hari ini, Jumat (2/1) dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak.

"Agenda berikutnya penyampaian kesimpulan secara e-litigasi, dijadwalkan pada 2 Januari 2026," kata Dede Supriadi, Panitera Pengadilan Agama Bandung saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.

Baca Juga:

Sebelumnya, sidang cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil diadakan di Pengadilan Agama Bandung pada Rabu (31/12/2025).

Dalam sidang tersebut, Atalia Praratya hadir langsung bersama tim pengacara, sementara Ridwan Kamil hanya didampingi kuasa hukum.

"Agendanya pemeriksaan pokok perkara," bebernya.

Baca Juga:

Menurutnya, pihak Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah mengupayakan proses mediasi.

Akan tetapi, mediasi buntu dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.

Sidang cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih terus bergulir di Pengadilan Agama Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Ridwan Kamil dan Atalia Praratya  Atalia Praratya  Ridwan Kamil Digugat Cerai 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp