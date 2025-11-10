Hari Ini Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, pada Senin (10/11).

Setidaknya dari 10 tokoh nasional tersebut ada nama Presiden ke-2 RI Soeharto yang juga diberikan gelar pahlawan.

"Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto)," kata Prasetyo dikutip Senin (10/11).

Prasetyo menjelaskan penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi. Bahkan Prabowo turut mendapatkan masukan dari pimpinan DPR dan MPR.

Prasetyo mengaku Presiden Prabowo juga meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan tersebut.

"Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," kata dia.

Prasetyo menambahkan penetapan nama-nama pahlawan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

"Itu kan bagian dari bagaimana bangsa menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ucapnya.