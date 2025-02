Hari Ini, The Corrs Kembali Gelar Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band pop legendaris asal Irlandia, The Corrs akan menggelar konser di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta pada hari ini, Sabtu (8/2).

Konser bertajuk The Corrs from Jakarta with Love itu dipromotori oleh Ravel Entertainment bersama co-promotor TipTip.

Pintu masuk area konser akan dibuka mulai pukul 15.00 WIB, sementara The Corrs dijadwalkan naik panggung pukul 20.00 WIB.

Band beranggotakan Andrea (vokal, tin whistle); Sharon (biola, vokal); Caroline (drum, perkusi, bodhran, vokal); dan Jim (gitar, keyboard, vokal) itu telah menyiapkan penampilan khusus untuk penggemar di Jakarta.

The Corrs siap bernostalgia memainkan sederet lagu andalan seperti Breathless, Runaway, What Can I Do, So Young, dan lainnya.

Regina Kaban, Chief Marketing & Media Ravel Entertainment mengungkap rasa bangga bisa kembali menghadirkan The Corrs ke Jakarta.

"Konser ini menjadi momen spesial karena setlist yang dibawakan disusun berdasarkan permintaan para penggemar. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman konser kelas dunia yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga menyentuh hati para penonton," ungkap Regina Kaban dalam keterangan resmi, beberapa waktu lalu.

"Dengan berperan sebagai co-promotor bersama Ravel Entertainment, kami berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi penggemar mulai dari pembelian tiket hingga hari konser," sambung Kevin Christian, CEO Office TipTip.