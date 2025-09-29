Hari Jantung Sedunia, Omepros Ajak Masyarakat Menjaga Kolesterol

jpnn.com, JAKARTA - Data Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia hidup dengan kolesterol tinggi. Lebih dari setengahnya bahkan tidak menyadari karena tidak ada gejala yang terasa.

Hal yang mengkhawatirkan, kolesterol tinggi diam-diam bisa menjadi pemicu jantung lemah, hipertensi, hingga stroke, penyakit yang masih menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia.

Sering kali, pribadi baru sadar pentingnya menjaga kolesterol setelah tubuh memberi alarm keras lewat hasil cek kesehatan. Sayangnya, di titik itu kadang sudah terlambat untuk sekadar pencegahan. Karena itu, menjaga kolesterol bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dimulai sekarang.

Atas kondisi tersebut, PT Pharos Indonesia menghadirkan Omepros, suplemen makanan dengan kandungan lengkap Omega 3, 6, 9 dan GLA yang membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL), meningkatkan kolesterol baik (HDL), sekaligus menjaga peredaran darah tetap lancar.

Omepros diformulasikan dari kombinasi minyak ikan salmon, minyak biji bunga evening primrose, serta minyak zaitun dan canola. Perpaduan ini bukan hanya sekadar nutrisi tambahan, tetapi bisa jadi 'penjaga setia' untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Manfaat Omepros untuk jantung sehat antara lain, Menurunkan kolesterol jahat (LDL) agar tidak menumpuk di pembuluh darah, Meningkatkan kolesterol baik (HDL) yang membantu membersihkan kolesterol dari aliran darah.

Selanjutnya Mengurangi kadar trigliserida sehingga risiko penyumbatan pembuluh darah lebih rendah, Menjaga elastisitas pembuluh darah agar aliran darah tetap lancar, dan Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke.

Faktanya, banyak orang baru peduli kolesterol setelah masalah datang, padahal kolesterol tinggi sering kali tidak menunjukkan gejala apa pun. Inilah yang membuatnya disebut sebagai silent killer.