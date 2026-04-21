Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
'Hari Kartini Bersinar' Apresiasi Peran Perempuan di Berbagai Sektor

Selasa, 21 April 2026 – 14:07 WIB
Peringatan Hari Kartini 2026 digelar lewat "Hari Kartini Bersinar" di Jakarta, apresiasi peran perempuan.

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Global CEO Indonesia bersama Yayasan Perempuan Bersinar dan Perkumpulan Pengusaha Bela Bangsa akan menggelar peringatan Hari Kartini 2026 melalui acara bertajuk “Hari Kartini Bersinar”.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun ke-77 tokoh perempuan, Dewi Motik.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026, mulai pukul 16.00 WIB di Ballroom The Belleza Suite lantai 5, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi peran perempuan Indonesia di berbagai sektor.

Baca Juga:

Peringatan Hari Kartini ini sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat semangat emansipasi perempuan yang telah diperjuangkan oleh RA Kartini. Penyelenggara menilai nilai-nilai tersebut masih relevan dalam konteks pembangunan saat ini.

Dalam rangkaian acara, panitia akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Dewi Motik.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Baca Juga:

Selain itu, acara akan menghadirkan Rahayu Saraswati Djokohadikusumo sebagai keynote speaker.

Dia dijadwalkan menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan perempuan dan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Kartini  Hari Kartini Bersinar  emansipasi perempuan  Yayasan Global CEO Indonesia 
BERITA HARI KARTINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp