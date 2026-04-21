'Hari Kartini Bersinar' Apresiasi Peran Perempuan di Berbagai Sektor

Selasa, 21 April 2026 – 14:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Global CEO Indonesia bersama Yayasan Perempuan Bersinar dan Perkumpulan Pengusaha Bela Bangsa akan menggelar peringatan Hari Kartini 2026 melalui acara bertajuk “Hari Kartini Bersinar”.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun ke-77 tokoh perempuan, Dewi Motik.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026, mulai pukul 16.00 WIB di Ballroom The Belleza Suite lantai 5, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi peran perempuan Indonesia di berbagai sektor.

Peringatan Hari Kartini ini sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat semangat emansipasi perempuan yang telah diperjuangkan oleh RA Kartini. Penyelenggara menilai nilai-nilai tersebut masih relevan dalam konteks pembangunan saat ini.

Dalam rangkaian acara, panitia akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Dewi Motik.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Selain itu, acara akan menghadirkan Rahayu Saraswati Djokohadikusumo sebagai keynote speaker.

Dia dijadwalkan menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan perempuan dan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.