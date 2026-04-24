Hari Kartini, DWP Kementerian UMKM Apresiasi Perempuan Tangguh Lintas Profesi

jpnn.com, JAKARTA - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM memberikan apresiasi kepada perempuan tangguh dari berbagai latar belakang profesi dalam momentum Peringatan Hari Kartini bertema Kartini Masa Kini, DWP UMKM Peduli yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (21/4).

Penasihat DWP Kementerian UMKM, Tina Maman Abdurrahman, menyampaikan apresiasi atas ketangguhan perempuan Indonesia dalam menjalankan berbagai peran tersebut.

Kegiatan tersebut menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif dari beragam profesi, mulai dari guru honorer, pengemudi ojek online perempuan, amil jenazah perempuan, petugas kebersihan, pramubakti, hingga pedagang, buruh cuci, penjaga anak, dan pekerja sosial yang setiap hari mengabdikan diri bagi keluarga dan masyarakat.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan-perempuan hebat yang hadir hari ini. Mereka adalah representasi Kartini masa kini yang tetap tangguh, produktif, dan terus berkontribusi di tengah berbagai peran yang dijalankan,” ujar Tina.

Menurutnya, kehadiran para perempuan inspiratif tersebut mencerminkan semangat Kartini masa kini, yakni perempuan Indonesia yang terus berjuang, memberi manfaat bagi lingkungan, serta mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu, istri, dan pelaku usaha dengan tetap menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan.

Tina menambahkan Peringatan Hari Kartini juga menjadi momentum refleksi atas perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Semangat tersebut kini terwujud dalam kiprah nyata perempuan di berbagai sektor, termasuk sebagai pelaku UMKM.

“Peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momen untuk mengapresiasi sekaligus menguatkan peran perempuan dalam pembangunan, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat,” katanya.

Dia juga menegaskan perempuan Indonesia semakin menunjukkan peran strategis, khususnya dalam sektor UMKM yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.