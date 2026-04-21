Hari Kartini, Jamkrindo Hadirkan Program Pemberdayaan Warga Binaan Perempuan di Lapas Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bersama Indonesia Financial Group (IFG) melanjutkan program pemberdayaan warga binaan perempuan melalui inisiatif Aku Bangkit dan Berdaya di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dimulai sejak 2025, sebagai upaya mendorong kemandirian dan reintegrasi sosial warga binaan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, kegiatan ini menegaskan pemberdayaan perempuan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan yang tengah menjalani proses pembinaan.

Plt Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Agustius Handoko mengatakan program ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Program tersebut dirangkai dengan mengintegrasikan pembinaan mental, penguatan keterampilan, serta literasi keuangan sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih mandiri.

“Program Aku Bangkit dan Berdaya tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan harapan baru bagi warga binaan. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk bangkit dan berdaya, serta berkontribusi kembali di tengah masyarakat,” ujar Handoko, Selasa (22/4).

Handoko menambahkan kolaborasi antara Jamkrindo dan IFG menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan program pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan berdampak luas.

Dengan pendekatan yang holistik, program ini mendorong warga binaan untuk tidak lagi terjebak dalam stigma masa lalu, melainkan bangkit dengan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menata masa depan.