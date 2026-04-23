Hari Kartini, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Pasar Murah & Edukasi Kesehatan Bagi Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga di Hari Kartini menghadirkan rangkaian kegiatan sosial yang menyasar langsung masyarakat, khususnya perempuan, dengan fokus pada peningkatan akses kesehatan dan kesejahteraan.

Salah satunya dengan menghadirkan pasar murah dan edukasi kesehatan bagi 1.000 ibu rumah tangga dan masyarakat.

Salah satu inisiatif utama dalam kegiatan ini adalah peresmian Bus Mammografi Mobile untuk perempuan Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi Pertamina dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI).

Fasilitas ini dilengkapi dengan satu paket alat mammografi mobile untuk pemeriksaan kanker payudara, serta layanan Pink Check yang dihadirkan guna meningkatkan kesadaran deteksi dini bagi perempuan.

“Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina dalam hal ini menyerahkan satu unit bus mammografi yang diserahkan untuk yayasan kanker. Kami juga mendukung pelaksanaan pasar murah dan program pemeriksaan kesehatan untuk para perempuan melalui fasilitas ini,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

Roberth menambahkan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan.

“Harapannya dalam rangka memperingati Hari Kartini, apa yang sudah dilakukan Pertamina Patra Niaga ini akan bermanfaat bagi seluruh perempuan. Ini menjadi langkah dan upaya kami dalam memfasilitasi kesehatan dan kesejahteraan Perempuan,” jelas Roberth.

Selain layanan pemeriksaan kesehatan dan pasar murah, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker payudara serta program Healthy Cooking with Bright Gas yang memberikan edukasi kepada para kartini untuk membuat sajian sehat untuk menjaga kesehatan keluarga.