Hari ke-6 Karhutla di Dumai, Cuaca Ekstrem Hingga Minim Air Jadi Tantangan

jpnn.com, DUMAI - Memasuki hari ke-6 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Polres Dumai, upaya pemadaman terus dilakukan.

Hingga saat ini jajaran kepolisian dan pihak terkait seperti BPBD, TNI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Damkar, dan pihak terkait terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan intensif terhadap titik panas (hotspot).

Berdasarkan hasil monitoring mengggunakan operator Aplikasi Dashboard Lancang Kuning (DLK) terbaru, terdeteksi sebanyak 14 titik hotspot yang tersebar di dua kecamatan, yakni Dumai Timur dan Medang Kampai. Sementara lima kecamatan lainnya dinyatakan nihil hotspot.

Di Kecamatan Dumai Timur, terpantau 8 titik hotspot yang tersebar di sejumlah koordinat, mengindikasikan adanya potensi aktivitas pembakaran lahan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, di Kecamatan Medang Kampai ditemukan 6 titik hotspot, dengan beberapa titik berada di sekitar wilayah Jalan Parit Ginen.

Adapun kecamatan yang tidak ditemukan titik panas meliputi Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, dan Dumai Kota.

Kapolres Dumai Angga F Herlambang mengatakan hari ini Rabu 25 Maret 2026 telah memasuki hari ke 6 pihaknya berhadapan dengan Karhutla.

“Untuk Karhutla yang terjadi di Medang Kampai, ini sudah memasuki hari ke 6 kami melakukan pemadaman. Semoga segera padam, mengingat cuaca yang sangat ekstrem,” kata Angga saat dikonfirmasi JPNN.com.