JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hari Kebangkitan Nasional, Rutan Muntok Gelar Pengobatan Gratis untuk Masyarakat

Kamis, 21 Mei 2026 – 01:00 WIB
Foto: source for JPNN.

jpnn.com, MUNTOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, Bangka Belitung menggelar aksi pelayanan pengobatan dan cek kesehatan gratis bagi warga sekitar dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional tahun ini.

Sejak pagi, puluhan warga yang didominasi oleh para lansia dan ibu-ibu tampak memadati Klinik Armelia milik Rutan Muntok. Kedatangan mereka untuk mendapatkan pemeriksaan medis tanpa dipungut biaya.

Kepala Rutan Kelas IIB Muntok Andri Ferly, mengungkapkan momentum Kebangkitan Nasional harus menjadi pelecut untuk memberikan kontribusi nyata. 

Dia menjelaskan salah satu fondasi utama menuju Indonesia maju adalah memastikan masyarakat memiliki tubuh yang sehat.

"Kebangkitan nasional tidak akan kokoh tanpa adanya kesehatan masyarakat yang prima. Hari ini, kami ingin mendobrak stigma kaku tentang rutan dan membuktikan bahwa kami hadir sebagai pelayan yang peduli pada kesejahteraan warga," ujarnya, Rabu (20/5).

Dia menjelaskan masyarakat tidak hanya sekadar berkonsultasi dengan tim dokter, tetapi juga difasilitasi untuk melakukan pengecekan kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, hingga asam urat.

Semangat gotong royong dan nasionalisme begitu terasa di sepanjang jalannya acara. Tim medis dari rutan dan dinas terkait tampak dengan sabar melayani para warga yang mengeluh sakit, mencerminkan esensi sejati dari persatuan dan kepedulian antarsesama.

"Kami ingin semangat Kebangkitan Nasional juga bisa diimplementasikan lewat jalur kemanusiaan. Tembok tinggi rutan nyatanya bukan pembatas untuk merajut sinergi, karena mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak adalah hak warga," ujarnya. 

