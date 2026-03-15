Hari Kedua Operasi Ketupat 2026, Angka Kematian Kecelakaan Mudik Menurun Drastis

jpnn.com - Dirjen Gakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal mengatakan angka fatalitas atau korban meninggal dunia akibat kecelakan di masa mudik lebaran menurun signifikan.

Dia angka korban meninggal dunia turun hingga 45 persen dibandingkan hari kedua kedua operasi ketupat tahun 2025.

"Keberadaan anggota kami di lapangan memberikan dampak positif. Di sisi lain, masyarakat kini makin sadar pentingnya keselamatan dan tidak lagi memaksakan diri jika lelah," kata Faizal di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/3) dini hari.

Namun, Faizal tetap mewanti-wanti pemudik untuk tidak lengah. Dia meminta para pengendara tetap menjaga emosi dan memanfaatkan pos-pos pengamanan untuk beristirahat.

"Jangan dipaksakan. Gunakan rest area atau pos pelayanan terpadu yang sudah kami siapkan. Di Polda Jabar misalnya, pos-posnya sangat nyaman untuk pemudik," imbuhnya.

Dia memyebutkan angka kecelakan jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan sekitar 4,8 persen.

"Nah, fatalitas ini justru menurun. Ini bagus sekali, mudah-mudahan kami bisa pertahankan dan masyarakat juga bisa menyadari bahwa dengan fatalitas ini mereka akan lebih berhati-hati," kata Faizal.

Untuk data korban luka berat terjadi peningkatan kurang lebih 28,3 persen dan luka ringan turun 0,3 persen.(mcr8/jpnn)



