Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hari Kelima Operasi Zebra, Polri Fokus Tindak Balap Liar dan Lindungi Pejalan Kaki

Sabtu, 22 November 2025 – 19:13 WIB
Hari Kelima Operasi Zebra, Polri Fokus Tindak Balap Liar dan Lindungi Pejalan Kaki - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Operasi Zebra 2025 yang digelar Polri kini sudah memasuki hari kelima (H5) dengan komitmen kuat Korlantas Polri untuk melindungi pejalan kaki sebagai pengguna jalan paling rentan.

Kegiatan perlindungan pejalan kaki meningkat signifikan pada Operasi Zebra, tercatat sebanyak 989 kegiatan di seluruh wilayah.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi atas peningkatan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Dia menyebut pola ini menegaskan komitmen jajaran untuk menjaga keselamatan kelompok pengguna jalan yang paling rentan.

Dokumentasi di lapangan memperlihatkan personel ditempatkan di titik penyeberangan, kawasan sekolah, dan pasar, serta di simpang rawan dan kawasan pendidikan.

Agus menyampaikan apresiasi atas peningkatan ini dan meminta agar intensitas edukasi tetap dijaga sepanjang operasi. Dia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan informasi keselamatan yang berulang agar terbentuk kebiasaan berkendara yang aman.

Baca Juga:

Selain perlindungan terhadap pejalan kaki, intensitas edukasi dan pencegahan secara keseluruhan juga mengalami lonjakan.

Kegiatan pre-emtif (Binluh) H5 mencatat peningkatan signifikan dengan total 64.461 kegiatan. Di sisi preventif, total kegiatan mencapai 730.018 kegiatan, termasuk penempatan personel di titik rawan pelanggaran sebanyak 101.122 kegiatan.

Polri fokus pada penindakan balap liar dan perlindungan kepada pejalan kaki pada Operasi Zebra 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Zebra  balap liar  Pejalan Kaki  Polri 
BERITA OPERASI ZEBRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp