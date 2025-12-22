Hari Kesehatan Nasional, Unicharm-IBI Gelar Kegiatan Sosial di Bogor

jpnn.com, BOGOR - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan ibu dan anak dengan menggelar kegiatan edukasi pemilihan popok bayi dengan tema “Popok Tepat, Kulit Sehat, Bayi Bahagia Bersama MamyPoko” kepada partisipan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dengan balita.

Acara yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), diselenggarakan pada 13 November 2025 di Klinik Bidan AS SYAKUR di Citeureup, Kabupaten Bogor.

Unicharm turut menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai mitra strategis, menegaskan sinergi antara pihak swasta dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Sejalan dengan semangat Hari Kesehatan Nasional, Unicharm memiliki misi mewujudkan masyarakat simbiosis Indonesia yang sehat, mandiri, nyaman dan bahagia melalui produk penyerapan yang berkualitas. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkannya, kali ini Unicharm bersama IBI berkolaborasi dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pemilihan popok bayi yang berkualitas, aman dan tepat sesuai kebutuhan kepada ibu-ibu di Kabupaten Bogor. Tentunya upaya kami tidak akan berhenti di kegiatan ini saja, namun akan kami kembangkan secara berkelanjutan melalui inisiatif-inisiatif lainnya,” kata Direktur Unicharm Sri Haryani.

Dia menyatakan pihaknya juga akan terus memberikan produk-produk unggulan dari popok bayi MamyPoko yang sesuai dengan berbagai kebutuhan ibu dan bayi di Indonesia, seperti MamyPoko Royal Soft, MamyPoko X-tra Kering, MamyPoko Pants Tidak Gembung, dan lain-lain.

"Ke depan, Unicharm berkomitmen untuk terus memberikan produk dan inovasi yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memastikan bayi tumbuh dengan sehat dan optimal, sekaligus memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi para orang tua,” tuturnya.

Unicharm meyakini bahwa pemilihan popok bayi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bayi adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bayi tumbuh dengan sehat, terhindar dari masalah kulit dan nyaman dalam beraktivitas.

Saat ini, popok bayi telah menjadi salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam perawatan anak.