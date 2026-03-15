Hari Ketiga Operasi Ketupat, Angka Fatalitas di Jabar Turun 91 Persen

jpnn.com, JAWA BARAT - Polda Jawa Barat mencatat penurunan signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas, khususnya korban meninggal dunia (fatalitas) selama masa arus mudik.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan angka fatalitas korban kecelakaan turun hingga 91 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Indikator fatalitas korban ada penurunan dari tahun lalu sampai 91 persen untuk wilayah Jawa Barat. Tahun lalu ada 26 orang meninggal dunia, tahun ini baru satu orang. Ini awal keberhasilan Operasi Ketupat," kata Irjen Agus saat meninjau Pos Terpadu KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (15/3).

Tidak hanya di Jawa Barat, tren positif ini juga terlihat secara nasional. Irjen Agus menyebutkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia mengalami penurunan hingga 45 persen.

Menurut jenderal bintang dua itu, keberhasilan ini tidak lepas dari kehadiran negara dalam memastikan keamanan masyarakat.

Terlebih, Operasi Ketupat kali ini berbarengan dengan rangkaian Ramadan, Idulfitri, hingga Hari Raya Nyepi.

"Negara hadir memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini terkendali. Kami menggunakan teknologi digital untuk memantau, mencari data real, hingga memutuskan langkah di lapangan," lanjutnya.

Meski angka fatalitas turun, Irjen Agus menegaskan pihaknya tetap melakukan evaluasi mingguan terkait jumlah peristiwa kecelakaan secara keseluruhan.