Hari Lingkungan Hidup, STM Dorong Pelajar Dompu Daur Ulang Limbah Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, rata-rata konsumsi minyak goreng masyarakat di provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar 1,2 liter per kapita per bulan.

Melihat fenomena itu dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup PT Sumbawa Timur Mining (STM) mendorong pelajar mengolah sampah domestik di area kerja Proyek Hu’u dan sekitarnya.

Tahun ini, STM membuka rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak pelajar SMAN 1 Pajo, Kabupaten Dompu, mendaur ulang limbah domestik berupa minyak jelantah.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pajo, Amar Hadi, S.Pd., menyambut baik inisiatif STM yang merangkul para pelajar dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"Siswa dapat merasakan langsung bagaimana mereka menjaga lingkungan, membuat lingkungan menjadi sehat, dan mendaur ulang minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat,” ujarnya.

Dia menambahkan kegiatan ini selaras dengan nilai yang diterapkan di SMAN 1 Pajo, yakni pendidikan yang dekat dengan bumi.

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Dalam kesempatan ini, Amar Hadi juga berharap agar STM dapat terus mendukung pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Dompu, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

“Harapan kami, semoga STM dapat terus mencerdaskan masyarakat, membuat para pelajar well educate, tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Terima kasih STM, semoga sukses selalu,” ungkap Amar Hadi seusai acara.