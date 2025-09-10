Hari Literasi Internasional, KAI Logistik Salurkan 1.600 Buku

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia menyalurkan 1.600 buku kepada delapan sekolah yang membutuhkan di wilayah cakupan layanan KAI Logistik, dalam momentum Hari Literasi Internasional.

Penyaluran buku ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-16 KAI Logistik, sekaligus wujud nyata kepedulian perusahaan dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia melalui penguatan literasi.

Direktur Keuangan KAI Logistik, Riki Jayaprawira Suwarna menekankan literasi adalah investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Investasi terbesar sebuah bangsa adalah pada Sumber Daya Manusianya. Melalui buku, anak-anak belajar berpikir kritis, berimajinasi, dan bereksplorasi. Penyaluran 1.600 buku ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari komitmen KAI Logistik untuk memperluas akses pengetahuan yang akan menopang lahirnya generasi emas Indonesia,” jelas Riki.

"Ini adalah kontribusi kami untuk cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Melalui penyediaan buku-buku penunjang pendidikan di sarana pendidikan, KAI Logistik berupaya memperluas akses literasi yang memadai sehingga mampu mendorong minat baca khususnya bagi siswa-siswi.

Inisiatif literasi ini menjadi bukti sinergi antara perusahaan, arah pembangunan nasional dan agenda global.

Kegiatan ini dilaksanakan di delapan sekolah di antaranya di Jakarta, Cikarang, Bogor, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Palembang.