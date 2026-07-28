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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Hari Mangrove Sedunia, Bank Mandiri Perkuat Dukungan Terhadap Ekosistem Karbon Biru Lewat Livin'

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:38 WIB
Hari Mangrove Sedunia, Bank Mandiri Perkuat Dukungan Terhadap Ekosistem Karbon Biru Lewat Livin' - JPNN.COM
Bank Mandiri melalui fitur Livin' Planet pada aplikasi Livin' by Mandiri mengonversi jejak karbon yang dihasilkan nasabah ritel menjadi aksi kontribusi pohon yang serapan emisinya dihitung mengacu pada standar Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, luas mangrove Indonesia tercatat 3,45 juta hektare, mencakup sekitar 20 persen ekosistem mangrove global.

Namun sepanjang periode 1980 hingga 2025, Indonesia kehilangan sekitar 1,3 juta hektare mangrove, atau sekitar 31 persen dari luas mangrove nasional, akibat alih fungsi lahan, abrasi, dan degradasi. 

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Kondisi ini menempatkan pemulihan mangrove sebagai agenda strategis nasional.

Pemerintah berkomitmen merehabilitasi ratusan ribu hektare ekosistem mangrove dengan prinsip yang terkoordinasi, yaitu pemulihan yang bertahap, terukur, berbasis komunitas, dan berkelanjutan.

Pada momentum Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, badan usaha turut diajak untuk mengambil bagian dalam agenda tersebut. 

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Peran mangrove tidak berhenti pada perlindungan garis pantai.

Jika dihitung per satuan luas dan mencakup karbon dalam biomassa dan tanah, ekosistem mangrove dapat menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan hutan daratan tropis.

Pada momentum Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, Bank Mandiri turut diajak untuk mengambil bagian dalam agenda pemulihan ekosistem mangrove.

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TAGS   Bank Mandiri  Hari Mangrove Sedunia  karbon biru  mangrove  Livin by Mandiri 
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