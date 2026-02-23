Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Hari Peduli Sampah, Pemkot Semarang Gandeng Elemen Warga Gelar Aksi Resik Sungai Jaten

Senin, 23 Februari 2026 – 16:02 WIB
Hari Peduli Sampah, Pemkot Semarang Gandeng Elemen Warga Gelar Aksi Resik Sungai Jaten - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang hadir langsung dalam kegiatan aksi resik Sungai Jaten dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Sabtu (21/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Aliran Sungai Jaten di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, kini tampak lebih bersih.

Tumpukan sampah yang sebelumnya menyangkut di badan sungai berhasil diangkat melalui kerja bersama warga, Satgas Sungai, jajaran OPD, komunitas, hingga unsur pendidikan dalam kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tingkat kota Semarang di TPS Pudak Payung pada Sabtu (21/2).

Bagi warga sekitar sungai, dampaknya terasa langsung.

Baca Juga:

Aliran air menjadi lebih lancar, potensi sumbatan di bawah jembatan berkurang, dan kekhawatiran luapan saat hujan deras dapat ditekan.

Upaya ini menjadi langkah antisipatif di tengah musim penghujan, ketika sampah kerap memperparah risiko genangan dan banjir.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang hadir langsung dalam kegiatan resik-resik kali tersebut menjelaskan Sungai Jaten dipilih sebagai lokasi aksi, karena kondisinya membutuhkan penanganan kolaboratif.

Baca Juga:

“Kami memilih satu lokasi yang impossible jika dikerjakan warga sendiri. Maka, kami gandeng berbagai elemen, termasuk tentara, peserta Proklim, sekolah Adiwiyata, dan masyarakat sekitar,” ujar Agustina dalam keterangannya, Senin (23/2).

Sebelumnya, Wali Kota Agustina menerima laporan dan dokumentasi dari warga mengenai banyaknya sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menggandeng berbagai elemen warga menggelar aksi resik Sungai Jaten dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Semarang  Agustina Wilujeng  Hari Peduli Sampah Nasional  hpsn  Sungai Jaten  Semarang 
BERITA PEMKOT SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp