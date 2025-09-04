Hari Pelanggan Nasional: BTN Dengarkan Aspirasi Nasabah & Hadirkan Berbagai Promo

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengadakan kunjungan ke perumahan di daerah Kabupaten Tangerang, Banten untuk mendengarkan aspirasi dari para nasabah dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September.

Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya perseroan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam kesempatan ini, BTN juga memberikan berbagai promo menarik sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada para nasabah, termasuk debitur ritel dan mitra developer.

Adapun, pertemuan dengan nasabah dilaksanakan di Perumahan Kota Sutera, Tangerang, yang dibangun oleh MAS Group, pengembang properti yang aktif sejak 2013.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa, serta Direksi MAS Group bertemu dengan para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN di proyek perumahan tersebut dan mengunjungi proyek terbaru yaitu SEION Tangerang.

Nixon mengatakan, Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi BTN untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan apresiasi dan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Dengan tema tahun ini bertajuk Think Costumer, BTN menempatkan nasabah sebagai aspek esensial dan tidak terpisahkan dari perkembangan bisnisnya.

“Pemenuhan kebutuhan nasabah merupakan prioritas dan kewajiban kami. Sehingga pada momentum Hari Pelanggan Nasional ini, kunjungan langsung ke rumah nasabah kami lakukan untuk memastikan kualitas perumahan hingga kelancaran dalam mengakses berbagai produk dan layanan milik BTN,” tutur Nixon di Kabupaten Tangerang, Kamis (4/9).