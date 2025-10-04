Hari Pelanggan Nasional, FWD Insurance Fokus pada Kepuasan Nasabah

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 00:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hasil studi Customer Program Research yang dilakukan oleh FWD Insurance, menemukan 93% responden yang memiliki asuransi puas akan kehadiran program loyalitas nasabah.

Di sisi lain, program tersebut juga memberikan pengaruh besar terhadap keputusan membeli asuransi bagi mereka yang belum memilikinya.

“Kami menempatkan nasabah sebagai pusat dalam menghadirkan produk dan layanan," kata Direktur Utama FWD Insurance, Desy N. Widjaya, Jumat (3/10).

Salah satu inisiatif di dalam FWD Insurance Customer Programs yang berfokus pada pengalaman berasuransi yang eksklusif dihadirkan lewat FWD Privilege.

Ini merupakan pogram loyalitas nasabah yang dirancang untuk merayakan perjalanan dan kesetiaan para nasabah.

Desy menyebutkan, sebagai upaya untuk terus memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, FWD Insurance menghadirkan FWD Insurance Customer Programs yang terdiri dari sejumlah inisiatif yang berfokus kepada nasabah, seiring dengan semangat Hari Pelanggan Nasional.

"Inisiatif ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang berfokus pada nasabah," ungkapnya.

Kegiatan itu antara lain, A Night to Celebrate Living, Customer Month, Long Loop Feedback, #MyFWDStory, dan FWD Privilege.