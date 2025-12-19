Hari Penentuan untuk Indonesia di BWF World Tour Finals 2025

jpnn.com - Sejumlah wakil Indonesia menatap hari ketiga BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Jumat (19/12/2025).

Jonatan Christie dan kawan-kawan akan berjuang menentukan peluang mereka menuju semifinal pada pertandingan yang dimulai pukul 09:30 waktu setempat atau 08:30 WIB.

Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menjadi pemain pertama yang tampil. Dia akan menghadapi Tomoka Miyazaki dari Jepang di Lapangan 2.

Meski laga ini bersifat formalitas karena kedua pemain sudah dipastikan gagal melaju ke semifinal, pertandingan tetap menjadi hiburan menarik bagi penonton.

Selanjutnya, ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu akan bertanding pada pertandingan ketiga di Court 1 melawan pasangan Malaysia Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai.

Sementara itu, tunggal putra Jonatan Christie menghadapi Christo Popov dari Prancis di Court 2 pada pertandingan kelima.

Peluang Sabar/Reza dan Fajar/Fikri Menentukan Nasib

Di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menghadapi wakil Taiwan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin pada pertandingan ketiga di Grup A

Saat ini, Sabar/Reza berada di posisi ketiga, sementara Chiu/Wang menempati peringkat kedua.