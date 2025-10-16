Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Hari Penglihatan Dunia 2025, ROHTO Membagikan 1.200 Kacamata Gratis

Kamis, 16 Oktober 2025 – 03:29 WIB
Hari Penglihatan Dunia 2025, ROHTO Membagikan 1.200 Kacamata Gratis - JPNN.COM
Program ROHTO Peduli lakukan pemeriksaan mata kepada siswa dan bagikan kacamata gratis. Foto: dokumentasi PT Rohto Laboratories Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - PT Rohto Laboratories Indonesia memperingati Hari Penglihatan Dunia (World Sight Day) pada 9 Oktober 2025.

Melalui program ROHTO Peduli, mereka mengadakan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis kepada para siswa/siswi SD dan SMP di berbagai kota di Indonesia.

Untuk 2025, ROHTO Peduli mengunjungi 12 sekolah yang tersebar di kota Tangerang, Yogyakarta, Surakarta, hingga Bandar Lampung.

Baca Juga:

Program “Joy of Seeing-Clear Vision for Brighter Future” 2025 telah menjadi partisipasi aktif dalam membangun “Masa Depan yang Sehat bagi Semua” (A Healthy Future for All) dari PT Rohto Laboratories Indonesia.

Dengan program pembagian kacamata gratis itu, diharapkan para siswa/siswi dalam memiliki penglihatan yang lebih baik dan mampu belajar secara optimal.

President Director PT Rohto Laboratories Indonesia Mukdaya Massidy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan matanya secara gratis untuk sekitar 2.600 pelajar.

Baca Juga:

ROHTO Peduli juga memberikan 1.200 kacamata secara gratis kepada mereka yang memang membutuhkan alat bantu kacamata ini.

“Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Bank Resona Perdania yang ikut serta memberikan bantuan 300 kacamata dalam program CSR ini, serta pihak Good Eyes Optik yang tanpa lelah mendatangi setiap sekolah dan menyelesaikan pemeriksaan mata dan membuat kacamata sesuai kondisi mata masing masing pelajar,” ucap Mukdaya dalam keterangannya, pada Rabu (15/10).

Rohto Laboratories Indonesia memperingati Hari Penglihatan Dunia atau World Sight Day pada 9 Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kacamata  Hari Penglihatan Dunia  rohto  CSR 
BERITA KACAMATA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp