Hari Pers Nasional 2026: IFG Gelar Pameran Foto Jurnalistik

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Indonesia Financial Group (IFG) menyelenggarakan pameran foto jurnalistik bertajuk #MelayaniSepenuhHati. Pameran yang menampilkan deretan karya visual inspiratif ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 11 hingga 13 Februari 2026, di Lobby Utama Graha CIMB Niaga, Jakarta.

"Ajang ini menjadi wadah apresiasi bagi para jurnalis foto yang telah mengabdikan diri dalam merekam berbagai potret pelayanan dan kemanusiaan di seluruh penjuru Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji dalam keterangannya dikutip Jumat (13/2).

Pameran ini menampilkan karya-karya terbaik dari kompetisi yang diikuti oleh jurnalis dari 90 media nasional, mencakup wilayah Sabang hingga Merauke. Sebanyak 450 karya foto berhasil terkumpul selama periode pengiriman karya pada 1 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026.

Denny menyatakan tujuan pameran ini agar menjadi sarana edukasi dan refleksi bagi masyarakat mengenai peran penting pers dalam pembangunan nasional.

“Penyajian foto dalam pameran ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada para jurnalis foto yang telah berpartisipasi,” ujarnya.

Foto-foto yang dipamerkan mengangkat beragam tema krusial, mulai dari aktivitas pelaku UMKM, pelayanan kesehatan di rumah sakit, hingga proses evakuasi dan penanggulangan bencana terkini.

Sementara itu, kurator pameran sekaligus perwakilan juri, Arif Ariadi mengatakan, terdapat tiga aspek utama yang disoroti, yakni peran strategis pers, kontribusi BUMN, serta edukasi publik untuk masa depan.

Subtema yang diangkat berfokus pada dedikasi di balik setiap senyum pelanggan dan momen pelayanan menginspirasi dari para pekerja layanan publik yang sering kali luput dari sorotan.