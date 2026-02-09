Hari Pers Nasional, Prabowo Doakan Jurnalis Jadi Pilar Kemajuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan doa dan harapannya agar insan pers nasional terus menjadi pilar penting dalam kemajuan bangsa dan negara.

Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2026.

Mewakili Presiden dan Pemerintah, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

“Harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ucap Pras.

Prabowo, lanjut Prasetyo, juga menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis dan pekerja media yang selama ini berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik terkait tugas-tugas pemerintahan, capaian pembangunan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” kata dia.

Dalam momentum Hari Pers Nasional, Prabowo juga mengajak insan pers untuk terus menjaga tanggung jawab moral dan profesionalisme jurnalistik.

Pemerintah menekankan pentingnya peran pers dalam menangkal hoaks, disinformasi, serta pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.