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Hari Pertama Junior Miners Fun Fest 2026 Disambut Antusias, Serunya Belajar Dunia Tambang

Jumat, 03 Juli 2026 – 20:02 WIB
Hari Pertama Junior Miners Fun Fest 2026 Disambut Antusias, Serunya Belajar Dunia Tambang - JPNN.COM
Junior Miners Fun Fest 2026 yang berlangsung di Avenue of the Star, Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan pada 2–5 Juli. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Area Avenue of the Star, Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan, tampak lebih hidup dari biasanya.

Sejak area Junior Miners Fun Fest (JMFF) 2026 dibuka pada Rabu (2/7), anak-anak mulai berdatangan mengenakan helm keselamatan dan rompi proyek.

Sebagian langsung berlari menuju zona permainan, sementara orang tua mengikuti dari belakang sambil mengabadikan momen pertama anak-anak mereka masuk ke dunia tambang versi mini.

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Junior Miners Fun Fest 2026 yang dihadirkan MIND ID ini mengusung semangat 'Membangun Generasi Emas'.

Melalui pengalaman bermain yang interaktif, anak-anak tidak hanya diajak bersenang-senang, tetapi juga dikenalkan pada dunia pertambangan, hasil tambang Indonesia, profesi di sektor tambang, serta pentingnya keselamatan, ketelitian, dan kerja sama sejak dini.

Antusiasme pengunjung terasa sejak hari pertama.

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Salah satu wahana yang paling mencuri perhatian adalah Gold Rush Zone dan Human Claw, area permainan yang mengajak anak-anak mencari 'emas' dan mengenal konsep eksplorasi mineral melalui aktivitas yang menantang.

Bagi Salma, anak perempuan berusia 11 tahun, wahana ini memberikan sensasi petualangan yang tak terlupakan.

Junior Miners Fun Fest 2026 berlangsung di Avenue of the Star, Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan pada 2–5 Juli

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TAGS   Junior Miners Fun Fest  MIND ID  pertambangan  Tambang  permainan  Anak Anak 
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