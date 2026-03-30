Hari Pertama Masuk Sekolah, Mendikdasmen Ajak Guru dan Siswa Bersih-Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajak murid dan guru mewujudkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di Depok.

Gerakan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto itu menekankan pentingnya peran aktif setiap individu, khususnya di lingkungan sekolah, dalam menciptakan belajar mengajar yang optimal.

"Dengan langkah-langkah sederhana, Gerakan Indonesia ASRI dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui nilai Aman, Sehat, Resik, dan Indah, kami ingin menanamkan kebiasaan baik yang akan membentuk karakter generasi masa depan Indonesia,” ujarnya ketika menjadi pembina upacara di SMPN 2 Kota Depok, Senin (30/3).

Dia menambahkan, semua harus berkomitmen membangun budaya sehat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga terhadap alam yang harus dilestarikan melalui budaya ASRI.

Bersih hati dan bersih lingkungan, menciptakan kenyamanan secara sosial, intelektual, dan spiritual.

Gerakan Indonesia ASRI merupakan inisiatif nasional yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menteri Mu'ti menegaskan pentingnya gerakan ini sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

“Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar program, tetapi merupakan upaya bersama untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah," jelasnya.