Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Hari Pertama Sekolah, Ada Teror Bom di SD Srengseng Sawah Jaksel

Senin, 13 Juli 2026 – 09:48 WIB
Hari Pertama Sekolah, Ada Teror Bom di SD Srengseng Sawah Jaksel - JPNN.COM
Teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi. Foto: tangkapan layar video warga

jpnn.com, JAKARTA - SDN 15 Pagi Srengseng Sawah, Jakarta Selatan mendadak geger lantaran mendapatkan teror bom dari orang tidak dikenal.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan adanya teror bom di SDN 15 Srengseng Sawah tersebut.

"Izin, iya benar," kata Nurma Dewi kepada JPNN.com, Senin (13/7).

Baca Juga:

Nurma Dewi mengaku tidak bisa berkomentar lebih jauh, lantaran sedang melakukan koordinasi dan melakukan pengecekan mengenai teror tersebut.

"Saya lagi di SD, nanti dulu ya," kata dia.

Terpisah salah satu orang tua murid Laili mengaku kaget ada teror bom tersebut. Kejadian teror itu sekira pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Dia pun mengaku situasi dan murid menjadi tidak kondusif, lantaran saat itu para siswa sedang melakukan upacara bendera.

"Kejadian pagi, rame banget, anak–anak sudah dipulangkan semua," kata Laili.

SDN 15 Pagi Srengseng Sawah, Jakarta Selatan mendadak geger lantaran mendapatkan teror bom dari orang tidak dikenal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepolisian  hari pertama sekolah  teror bom  SD Srengseng Sawah Jaksel 
BERITA KEPOLISIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp