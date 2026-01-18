Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Hari Pertama Tayang, Film Alas Roban Raih 176 Ribu Penonton

Minggu, 18 Januari 2026 – 15:02 WIB
Hari Pertama Tayang, Film Alas Roban Raih 176 Ribu Penonton - JPNN.COM
Pemain film Alas Roban. Foto: Dok source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki awal 2026, atmosfer bioskop di Indonesia kembali terasa hidup.

Film horor Alas Roban mencatat perolehan mencapai lebih dari 176 ribu penonton pada hari pertama penayangannya, pada Kamis (15/1) lalu.

Setelah sepanjang 2025 sempat muncul kekhawatiran minat penonton akan menurun, terutama karena persaingan jadwal yang padat dan jumlah layar yang terbatas, sejumlah film di awal tahun ini justru memberi sinyal bahwa kebiasaan menonton di layar lebar masih kuat.

Baca Juga:

Pasalnya, hingga September 2025, data berbasis pelacakan Cinepoint yang dikutip menunjukkan jumlah penonton film Indonesia pada periode yang sama masih tertinggal dibanding tahun sebelumnya.

Isu keterbatasan layar dan persaingan jadwal rilis juga sempat memperkuat kekhawatiran tersebut, itu mengingat performa hari pertama penayangan kerap menjadi penentu panjangnya masa tayang sebuah film di bioskop.

Namun, penutupan tahun memberi gambaran yang lebih optimistis.

Baca Juga:

Berdasarkan data yang dihimpun hingga 31 Desember 2025, jumlah penonton film Indonesia disebut mencapai 80,27 juta, naik tipis dari capaian 2024 sebesar 80,21 juta.

Film Alas Roban menjadi salah satu pembuka tahun yang mencuri perhatian.

Film horor Alas Roban mencatat perolehan mencapai lebih dari 176 ribu penonton pada hari pertama penayangannya, Kamis (15/1) lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alas Roban  Film Alas Roban  film horor  Michelle Ziudith 
BERITA ALAS ROBAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp