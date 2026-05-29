JPNN.com - Entertainment - Film

Hari Pertama Tayang, Sekawan Limo 2: Gunung Klawih Raih 212.469 Penonton

Jumat, 29 Mei 2026 – 11:11 WIB
Poster film Sekawan Limo 2: Gunung Klawih. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Film Sekawan Limo 2: Gunung Klawih berhasil mencatatkan angka penonton hari pertama (opening day) hingga 212.469 penonton.

Film persembahan Starvision, Skak Studios dan Legacy Pictures dari sutradara Bayu Skak dan produser Chand Parwez Servia itu menjadi pilihan utama penonton Indonesia di momen libur Iduladha.

Angka tersebut sekaligus menjadikan Sekawan Limo 2: Gunung Klawih sebagai film dengan angka Opening Day tertinggi sepanjang 2026 hingga saat ini.

Jumlah penonton hari pertama Sekawan Limo 2: Gunung Klawih juga melampaui 2x raihan Opening Day film pertamanya, Sekawan Limo (2024), yakni 100 ribu lebih penonton.

“Ada hal yang sangat penting di film Sekawan Limo 2: Gunung Klawih, bahwa dalam hidup, kita tidak boleh mengambil jalan pintas, akan ada konsekuensi dan risikonya. Ini adalah film keluarga yang akan menghibur. Terima kasih sudah menyambut karya terbaru Starvision, Skak Studios dan Legacy Pictures dengan kegembiraan,” ungkap produser Chand Parwez Servia.

Dari segi cerita film, sutradara Bayu Skak memang sangat optimistis bahwa Sekawan Limo 2: Gunung Klawih sangat dinantikan penonton Indonesia.

"Terbukti di hari pertama langsung pada nonton. Keramaian orang yang nonton di Sekawan Limo pertama, tentunya mereka penasaran dengan yang ada di film keduanya, di sini kami juga memberikan hiburan dengan konflik cerita yang lebih dewasa,” ujar sutradara dan pemeran Bagas di film Sekawan Limo 2: Gunung Klawih, Bayu Skak.

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih dibintangi oleh Bayu Skak, Nadya Arina, Benidictus Siregar, Indra Pramujito, Firza Valaza, Jihane Almira, Elsa Japasal, Joshua Suherman, Cak Kartolo, Ning Tini, Audya Ananta, Ellea Candice, Cak Ukil, Ferry Salim, Gisella Anastasia, Marwoto, Devina Aureel, Brandon Salim, Tutus Thomson, Andy Sugar, Irene Suwandi, Sanusi, dan lainnya.

