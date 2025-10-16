Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Hari Pertama TEI 2025, Transaksi UMKM Binaan Pertamina Capai Puluhan Miliar Rupiah

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:08 WIB
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan) saat menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Java Criollo Cokelat Indonesia yang diwakil Founder Inge Oktavia Arina dan Being Co. Ltd Jepang yang diwakili Sakae Noda. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina (Persero) berpartisipasi dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang pada 15–19 Oktober 2025.

Melalui pameran ini, Pertamina menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia agar mampu menembus pasar global, dengan menghadirkan 45 UMKM unggulan binaannya.

Pada hari pertama penyelenggaraan, salah satu UMKM binaan Pertamina berhasil mencatatkan transaksi ekspor senilai USD 5,2 juta atau setara Rp 87 miliar, menandai langkah awal yang menggembirakan dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini.

Transaksi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Java Criollo Cokelat Indonesia yang diwakil Founder Inge Oktavia Arina dan Being Co. Ltd Jepang yang diwakili oleh Sakae Noda.

Prosesi penandatanganan turut disaksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan penandatanganan MoU ini merupakan bukti nyata bagaimana UMKM binaan Pertamina mampu bersaing di pasar internasional.

"UMKM binaan Pertamina, PT Java Criollo Cokelat Indonesia, adalah produsen kakao dan cokelat yang menandatangani kerja sama dengan Being Co. Ltd dari Jepang untuk ekspor produk cokelat dengan nilai transaksi sekitar 5,2 juta dolar AS," kata Fadjar dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Dia berharap 44 UMKM lainnya yang ikut di TEI 2025 juga dapat menjajaki kerja sama serupa dengan para buyer internasional.

Salah satu UMKM binaan Pertamina berhasil mencatatkan transaksi ekspor senilai USD 5,2 juta atau setara Rp 87 miliar di hari pertama TEI 2025

