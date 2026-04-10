Hari Pertama WFH, Balai Kota Bandung Lengang, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Jumat, 10 April 2026 – 10:15 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH), Jumat 10 April 2026.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 800.1.5/3349/SJ.

Dalam SE itu diatur pelaksanaan WFH dilakukan setiap Jumat oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah.

Dari Pantauan JPNN di Pemkot Bandung, Jumat (10/4) pagi, parkiran kendaraan roda dua tampak lebih sepi dibanding hari-hari biasa.

Parkiran mobil pun banyak yang tidak terisi.

Adapun ruangan utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terpantau sangat sepi.

Dari 20-an kursi yang ada di ruangan itu, hanya diisi empat orang saja.

"Iya memang WFH ini banyak. Sekarang saya masuk karena piket," kata salah satu pegawai Diskominfo Bandung Randi.