Hari Pramuka 2025, Pertamina Salurkan Bantuan Seribu Seragam Sekolah Lewat SESAMA

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Pertamina (Persero) melalui program Seribu Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.

Kali ini, SESAMA hadir di Kantor Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) & Grease Plant - Production Unit (PUJ) Koja, Jakarta Utara pada Kamis (14/8).

Momentum Hari Pramuka 2025 yang diperingati setiap 14 Agustus, Pertamina menyalurkan bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah kepada 1.000 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bantuan meliputi satu set seragam pramuka, satu set seragam merah putih, alat tulis sekolah, dua pasang kaos kaki, tas ransel, satu set alat tulis dan botol minum dan sepatu.

SESAMA hadir menyapa anak-anak penerima manfaat yang terdiri dari masyarakat keluarga prasejahtera yang dikoordinasikan melalui pemerintah kelurahan setempat di Jakarta Utara, anak pekerja SPBU Pertamina, pekerja bengkel Enduro di sekitar Lube Oil Blending Plant (LOBP), serta siswa SLB Enduro Student Program.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan SESAMA merupakan wujud kontribusi Pertamina dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya sekolah bagi keluarga prasejahtera wilayah Jakarta Utara, pekerja SPBU, pekerja bengkel Enduro wilayah Jakarta Utara.

“Bertepatan dengan Hari Pramuka 2025, kali ini SESAMA hadir di wilayah Jakarta Utara untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu langkah Pertamina dalam memperkuat kualitas pendidikan, sekaligus memberikan motivasi anak-anak sekolah,” ujar Fadjar.

Lebih lanjut, Fadjar menyampaikan program SESAMA sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendidikan, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keberlanjutan.