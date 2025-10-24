Hari Santri 2025, SIDAQ Meluncurkan RELASI & Ekspedisi 10 Ribu Al-Quran

Jumat, 24 Oktober 2025 – 18:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Surgakan Indonesia dengan Al-Qur’an (SIDAQ) meluncurkan jejaring sukarelawan muda bernama RELASI (Relawan SIDAQ) dalam momentum Hari Santri Nasional 2025.

Pengasuh Masjid Ismuhu Yahya sekaligus inisiator SIDAQ Ustadz Adi Pratama Larisindo yang kerap disapa Abi Een menyampaikan peluncuran ini menjadi simbol kolaborasi semangat santri dan gerakan sukarelawan Qur’ani yang siap turun langsung menebar cahaya Al-Qur'an.

Dia menyebutkan gerakan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam dakwah sosial, pendidikan dan kemanusiaan dengan semangat "Heroisme di Jalan Benar.”

Peluncuran RELASI dikemas dalam rangkaian kegiatan “Nongkrong Bareng Santri” dan Ekspedisi Qur’an Pedalaman yang digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Cianjur, Bogor, Malang, Yogyakarta, Sambas, Mempawah hingga Lombok.

“Gerakan RELASI adalah bentuk nyata semangat Qur'ani lintas batas. Menjadi santri, guru mengaji atau sukarelawan, semuanya adalah wajah perjuangan di jalan kebaikan,” ujar Abi Een.

SIDAQ telah menyalurkan lebih dari 4.188 mushaf Al-Qur'an ke berbagai pelosok negeri dengan target mencapai 10.000 mushaf diakhir Oktober 2025.

Adapun distribusi dilakukan melalui jaringan pondok pesantren, TPQ dan rumah Qur’an di berbagai daerah seperti :

* Kalimantan Barat (Mempawah, Sambas, Kubu Raya, Sintang) : ±2.058 mushaf.