Hari Santri Nasional, PalmCo Tebar Kontribusi TJSL untuk Pesantren

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui sub holding PTPN IV PalmCo memperkuat langkah mereka melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), salah satunya kepada pesantren.

Memperingati Hari Santri Nasional 2025, PalmCo telah menyalurkan bantuan mencapai Rp 721,35 juta.

Dana tersebut tersebar ke 22 lembaga pesantren di berbagai titik wilayah, mulai dari Sumatera Utara, Lampung, hingga Jambi, dengan bentuk dukungan yang beragam sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, dukungan terhadap dunia pesantren menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui pendidikan berbasis nilai keagamaan.

“Santri adalah bagian penting dari ekosistem sosial di sekitar perkebunan. Mereka tidak hanya belajar agama, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi bangsa. Kami ingin hadir untuk memperkuat itu, dengan cara yang bermanfaat dan berkelanjutan,” ujar Jatmiko.

Lebih lanjut, Jatmiko menjelaskan bahwa sebagian besar bantuan diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan serta asrama santri.

Sementara sebagian lainnya digunakan untuk mendukung operasional kegiatan keagamaan, penyediaan peralatan belajar, hingga pembinaan dan pelaksanaan hari lahir pesantren.

“Dari seluruh program yang telah terealisasi, nilai bantuan terbesar diberikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Hikmah Istiqomah Buay Bahuga di Lampung Selatan senilai Rp 500 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperluas fasilitas pendidikan dan memperbaiki ruang belajar bagi para santri di wilayah tersebut,” jelasnya.