JPNN.com - Daerah

Hari Santri Nasional: Santri SCB Tegaskan Amanah Zakat untuk Ilmu dan Akhlak

Kamis, 23 Oktober 2025 – 16:47 WIB
Hari Santri Nasional: Santri SCB Tegaskan Amanah Zakat untuk Ilmu dan Akhlak. Foto: Baznas

jpnn.com, BOGOR - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang dirangkaikan dengan tasyakur khataman 30 juz Al-Qur’an oleh para santri Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) di Bogor.

Acara ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BAZNAS TV.

Kepala Divisi Pendidikan dan Dakwah BAZNAS RI Farid Septian menyampaikan apresiasi kepada 11 santri yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an, serta menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"Hafalan ini tidak boleh berhenti pada ingatan, tetapi harus tercermin dalam akhlak dan perilaku. Semoga capaian ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Farid.

Dia juga mengingatkan para santri untuk terus menuntut ilmu dan berkontribusi bagi masyarakat setelah lulus dari SCB.

Kepala Sekolah Cendekia BAZNAS, Ahmad Kamaluddin Afif, menegaskan komitmen SCB dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang dibiayai sepenuhnya oleh dana zakat.

Menurutnya, hingga angkatan ke-9, sudah lebih dari 100 santri yang berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Qur’an.

“Dalam diri para santri mengalir darah zakat. Maka jagalah amanah itu dengan menjadi pribadi yang berintegritas dan bermanfaat bagi sesama,” ujarnya.

TAGS   Hari Santri Nasional  SCB  santri SCB  Khataman Alquran 
